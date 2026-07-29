L’IA continua a correre, ma l’entusiasmo lascia pochi margini agli errori

L’IA continua a creare opportunità, ma i rischi restano numerosi, e gli investitori dovrebbero prepararsi a diversi scenari possibili e chiedersi se le ingenti allocazioni di capitale genereranno profitti. L’entusiasmo sta alimentando aspettative di crescita economica a lungo termine, gli hyperscaler USA hanno messo tutto il loro peso finanziario al servizio degli sforzi per assicurarsi un vantaggio competitivo, con i primi cinque, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta e Oracle, pronti a destinare 1.000 miliardi di dollari all’IA nel 2027, con un aumento del 33% rispetto alla stima per il 2026. Ma con il rallentamento della crescita gli investitori potrebbero concentrarsi di più sulla capacità di generare utili e flussi di cassa.