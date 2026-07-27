Se si è in possesso di un titolo di studio in informatica o cybersicurezza (laurea o diploma ITS), le opportunità sono quasi infinite: i profili più richiesti oggi sono gli analisti dei centri operativi di sicurezza - coloro che monitorano le reti e individuano le minacce - e anche gli esperti di risposta agli incidenti informatici, i penetration tester e gli specialisti di “ethical hacking”, ossia coloro che simulano attacchi per scoprire le vulnerabilità dei sistemi prima che vengano sfruttate dai criminali. A questi si aggiungono esperti di cloud, di crittografia e chi protegge la sicurezza dei sistemi industriali.