Dopo la Maturità la scelta è (quasi) obbligata: 1 su 2 si iscrive all'università, ma in tanti (troppi) non arrivano alla laurea

I diplomati “tecnici”, invece, vedono la laurea più come un "upgrade" del loro diploma. Dominano, così, in modo schiacciante l'area Economica (22,7%) e quella di Ingegneria (18,2%), seguite dall'area Scientifica (8,7%) e dall'Informatica e ICT (7,2%). Mentre i diplomati dei “professionali”, o meglio quei pochi che si affidano all'università, lo fanno per inseguire carriere mirate, puntando prioritariamente sull'area Medico-Sanitaria e Farmaceutica (17,1%), spesso verso le ambite Professioni Sanitarie. Seguono l'area Economica (13,7%), l'Educazione e Formazione (13,2%) e le scienze Politico-Sociali (8,4%).