Maturità 2026, l'orale è sempre più una "mini-laurea": abiti eleganti, corone d'alloro e feste in stile Gran Premio per 7 studenti su 10
Si consolida il trend, in atto da anni, che vede celebrare la fine degli esami come se fosse la proclamazione universitaria. L'indagine di Skuola.net
© Istockphoto
C'era una volta la Maturità dei Millennials: un rito di passaggio affrontato indossando, quando andava bene, una semplice polo sui jeans o un abito carino ma informale. Dopodiché, l'uscita da scuola dopo l'orale offriva spesso uno scenario desolato alla Sergio Leone, con appena un paio di amici e magari un genitore pronti ad applaudire, sempre comunque con sobrietà.
Oggi, invece, la Generazione Z ha ribaltato completamente questo scenario. La fine delle prove d'esame somiglia sempre di più alla discussione di una vera e propria tesi di laurea. Un evento sociale (e social) da onorare non solo con la preparazione didattica, ma anche con un rigido dress code e festeggiamenti in pompa magna a base di spumante e immancabili corone d'alloro. A confermare come questa tendenza stia prendendo sempre più piede è un'indagine di Skuola.net, realizzata interpellando un campione di 500 maturandi nel fine settimana di pausa tra le prove scritte e l'avvio dei colloqui.
L'eleganza prima di tutto - In tanti tra i maturandi del 2026, infatti, non vogliono essere da meno rispetto ai colleghi universitari. Meno di 1 su 3 si presenterà davanti alla commissione con un outfit "normale". Al contrario, quasi 7 candidati su 10 (il 68% del totale) opteranno per l'eleganza: il 43% sfoggerà un abito formale già presente nel proprio armadio, mentre un consistente 25% - ovvero 1 su 4 - si è recato in negozio per acquistare un vestito nuovo dedicato appositamente a questa occasione.
Dopo il taglio del traguardo, il "bagno di folla" - E se all'interno dell'aula si suda in giacca e cravatta o in tailleur, fuori dai cancelli scatta l'euforia. Anche qui, i numeri testimoniano un vero e proprio fenomeno di costume che si sta consolidando: l'85% degli intervistati anticipa che festeggerà in vario modo, ma sempre a favore di pubblico, la chiusura del proprio percorso scolastico. Contro un esiguo 15% che non farà nulla di speciale.
In particolare, il 40% dei diplomandi verrà accolto da un vero e proprio "bagno di folla": un ricco cast composto trasversalmente da genitori, parenti, amici, fidanzati e compagni di classe. A questi si aggiunge un 6% che celebrerà solo in famiglia e un 9% che dedicherà il momento solo agli amici o al partner. Mentre un 30% ha intenzione di fare festa ma, complice l'ansia dell'esame, non si è ancora organizzato nel dettaglio.
Tra tappi di spumante che saltano in stile Gran Premio, abbracci e applausi scroscianti, si conferma anche la tradizione della corona d'alloro. Quello che un tempo era l'esclusivo simbolo del traguardo accademico, oggi ha allargato i propri orizzonti diventando un must irrinunciabile pure per le foto di rito dei neodiplomati. Cosa dobbiamo aspettarci fuori dalle scuole nei prossimi giorni? Per avere un assaggio visivo di questa colorata tendenza basta sfogliare la gallery Instagram che Skuola.net ha preparato dodici mesi fa con le celebrazioni più spettacolari e fantasiose che hanno accompagnato gli orali della scorsa edizione della Maturità.