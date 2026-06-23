Maturità 2026, l'orale è sempre più una "mini-laurea": abiti eleganti, corone d'alloro e feste in stile Gran Premio per 7 studenti su 10

Oggi, invece, la Generazione Z ha ribaltato completamente questo scenario. La fine delle prove d'esame somiglia sempre di più alla discussione di una vera e propria tesi di laurea. Un evento sociale (e social) da onorare non solo con la preparazione didattica, ma anche con un rigido dress code e festeggiamenti in pompa magna a base di spumante e immancabili corone d'alloro. A confermare come questa tendenza stia prendendo sempre più piede è un'indagine di Skuola.net, realizzata interpellando un campione di 500 maturandi nel fine settimana di pausa tra le prove scritte e l'avvio dei colloqui.