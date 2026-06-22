Maturità 2026, agli scritti 9 studenti su dieci superano la sufficienza: l’instant poll di Skuola.net

Complice lo slittamento in avanti del calendario ministeriale di quest'anno, che ha visto piazzare la prima e la seconda prova eccezionalmente di giovedì e venerdì (anziché nei canonici mercoledì e giovedì), i tempi per la correzione dei compiti e per la pubblicazione dei relativi quadri si sono fisiologicamente dilatati. Il grosso delle scuole, infatti, pubblicherà i risultati dei due scritti proprio a inizio settimana.