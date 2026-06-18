Maturità 2026, il commento di Skuola.net alla prima prova: "Esame civico, sociale, quasi educativo e pedagogico"

Secondo il direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci, se si volesse trovare un filo conduttore per la prima prova della Maturità 2026, ci sarebbero poco dubbi: siamo di fronte a un esame profondamente civico, sociale, quasi educativo e pedagogico. Più che testare le mere nozioni letterarie, il ministero dell'Istruzione e del Merito sembra aver voluto lanciare un salvagente emotivo e intellettuale ai ragazzi, proponendo una sintesi di alcune delle tematiche più urgenti dell'epoca in cui viviamo. Un invito esplicito a uscire dal guscio, a ricostruire i legami interpersonali e a riappropriarsi dei propri doveri di cittadini.