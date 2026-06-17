Dal via libera ai ventilatori portatili ai chiarimenti sull’orale: il ministro Valditara risponde ai dubbi last minute dei maturandi

Da qui, l'appello finale: "Forza ragazze e ragazzi, lo dico e lo ripeto sempre, valete tanto”. Con l’invito a pensare: “Adesso io voglio dimostrare alla commissione che io valgo, che ho dei talenti straordinari, qualunque essi siano, e che la scuola mi ha consentito di scoprirli e di valorizzarli. La sfida è una sfida meravigliosa, sono certo che la vincerete".