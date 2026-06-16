Maturità 2026: oltre 527mila i candidati, ammesso il 96,8%. Ma l'Italia si spacca: in Sardegna bocciati doppi rispetto alla media

Infine, il grande "blocco del 3%": c'è, infatti, una nutrita fetta d'Italia che si attesta in modo incredibilmente uniforme su un tasso di non ammissione del 3,0% esatto. Ne fanno parte colossi demografici e territoriali ben distanti tra loro, come Lombardia, Lazio e Campania. E altre regioni di rilievo, quali Abruzzo, Marche e Umbria.