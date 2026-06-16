Dai 60 di Meloni e Schlein al "rinvio" di Samurai Jay, dal 36 di Mentana al "recupero" di Sinner: gli esami di politici, vip e web star

Altrettanto schietta è stata la nota creator di contenuti per adulti Danika Mori, che ha imputato il suo modesto 67/100 al Liceo delle Scienze Umane alle distrazioni di cuore: "Il mio voto di maturità è stato una m***a perché l'ultimo anno è quando ho incontrato Steve (il suo compagno nella vita e partner artistico, ndr), quindi è colpa di Steve".