Maturità 2026, studio a suon di musica per 3 su 4: oltre a Venditti nelle playlist Brancale, Samurai Jay, Fred De Palma e Bad Bunny
Secondo l'Osservatorio di Skuola.net, il 73% dei maturandi si prepara all'esame ascoltando le proprie canzoni preferite, affidandosi quasi totalmente allo streaming: ecco gli autori e i brani più gettonati
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Dalle compilation tipo Mixed by Erry ascoltate sui walkman in cuffietta alle moderne playlist in streaming e agli auricolari wireless: cambiano i tempi e le tecnologie, ma la musica e l’iconica “Notte Prima degli Esami” restano una costante che accompagna i maturandi di vecchie e nuove generazioni.
A confermarlo è il consueto Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net, che è andato a spulciare - fra i tanti aspetti indagati - anche nelle playlist di circa 1.000 maturandi, da cui emerge come ben il 73% degli studenti stia accompagnando il ripasso finale con la musica nelle orecchie.
E cosa ci ha trovato? Ancora l’immortale Antonello Venditti, forse oggi addirittura più iconico di un tempo: a 42 anni dalla prima apparizione, per un plebiscitario 88% dei maturandi la sua canzone simbolo rimane il brano "ufficiale" e insostituibile della Maturità.
Non è un caso che uno dei riti laici collettivi oggi più diffusi - e forse non così frequenti nei primi anni ‘80 - sia quello di recarsi, proprio la sera prima degli esami, a scuola o nei luoghi di ritrovo giovanile delle città per intonare (si fa per dire) a squarciagola “la matematica non sarà mai il mio mestiere”.
Le hit dell'estate 2026: Serena Brancale e Fred De Palma in cima
Ma, chiaramente, oltre al grande classico nelle playlist dei maturandi classe 2026 spopolano anche le novità assolute di questa estate: le orecchie degli studenti sono sintonizzate soprattutto su ritmi freschi e travolgenti, probabilmente per aiutare la mente a distrarsi dalle fatiche attuali pensando al premio futuro.
Il brano recente più gettonato, inserito nelle playlist dal 13% dei ragazzi, è "Al mio paese" del trio Serena Brancale, Delia e Levante. Tallonato a brevissima distanza, con il 12% delle preferenze, dalla hit estiva "La testa gira" di Fred De Palma.
La top 5 delle canzoni del momento si completa con "Drop dead" della popstar internazionale Olivia Rodrigo (9%), seguita da "House Tour" di Sabrina Carpenter (7%) e dall'accoppiata Madame-Marracash con "Volevo Capire" (7%).
Scorrendo le preferenze si fanno spazio anche "Maledetto me" di Fulminacci (6%) e "Ricordi" del duo Blanco & Elisa (6%).
I successi dell'anno: Bad Bunny e Samurai Jay perfetti per il ripasso
Oltre alle ultimissime uscite, c'è poi un blocco di canzoni pubblicate nei mesi scorsi che continua a dettare legge tra i giovani, maturandi compresi.
In questa speciale classifica dominano le sonorità urban e latine: a pari merito, con il 13% dei voti, troviamo "Ossessione" di Samurai Jay e il successo globale "Titi me preguntó" di Bad Bunny.
Un'ottima accoglienza è riservata anche a "Donne ricche" di Tony Pitony (11%) e a "I romantici" di Tommaso Paradiso (9%).
Le star internazionali mantengono salde le posizioni di vertice anche in questa fascia, con Taylor Swift ("The fate of Ophelia") e Harry Styles ("American Girls") appaiati all'8% delle preferenze dei candidati.
Queen, Ligabue, 883: la carica degli altri "evergreen"
Nessuna playlist per la Maturità può, infine, dirsi completa senza i totem motivazionali: la già citata “Notte Prima degli Esami” è ovviamente la più presente nelle playlist di Maturità, inclusa tra i capisaldi delle preferenze d’ascolto dal 34% degli studenti.
Ma, quando serve un'iniezione di adrenalina pura per affrontare le ultime notti sui libri, i Queen sono la scelta privilegiata: "Don't stop me now" è considerata immancabile da oltre 1 studente su 10.
Anche il rock e il pop italiano degli anni passati, comunque, si difendono: "Certe Notti" di Ligabue conquista circa il 10% dei ragazzi, seguita a ruota dal ritornello iconico de "Gli Anni" degli 883 (9%).
Subito dietro, un vero e proprio "gruppone" di leggende che resiste al passare del tempo: da "Albachiara" di Vasco Rossi, all'energia di "50 Special" dei Lunapop e a "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero.
Musica per rilassarsi e playlist "su misura"
Ma in che modo i ragazzi usano la musica in queste frenetiche giornate? Le abitudini sono variegate: il 38% ascolta le proprie canzoni preferite in ogni momento disponibile, il 39% si concede questo lusso soprattutto nel tempo libero e un ulteriore 23% le tiene in sottofondo proprio mentre è curvo sui libri.
La funzione principale di queste sessioni d'ascolto è, invece, squisitamente “terapeutica”: il 37% lo fa per rilassarsi e scacciare l'ansia, il 26% per darsi la carica e il 23% per trovare la giusta concentrazione. Non manca, però, una piccola quota (8%) che usa ritmi più accesi per "sfogare la rabbia" accumulata.
Per quanto riguarda le modalità, il digitale domina incontrastato: circa 8 maturandi su 10 si affidano ai servizi in streaming come Spotify o YouTube, il 12% ha una propria raccolta personale (mp3, cd o vinili) e solo il 10% si sintonizza sulla radio.
Il più delle volte, inoltre, non si tratta di ascolti casuali, visto che il 57% ha già preparato una playlist ad hoc pensata appositamente per le giornate d'esame.