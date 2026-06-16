I RITI DEI MATURANDI Maturità tra sacro e profano: 6 studenti su 10 si affidano alla scaramanzia, la penna “benedetta” sbaraglia la concorrenza

Non bastano le notti sui libri: per superare l'esame di Stato i ragazzi si rivolgono anche alla dea bendata e alle "alte sfere". Secondo un sondaggio di Skuola.net, il 58% degli studenti ha già un piano scaramantico. Trionfano accessori e capi d’abbigliamento portafortuna, santini pop e preghiere last-minute