Pupo e la maturità a 70 anni: "Un regalo per mamma e papà"

Fotogallery - Pupo con i suoi 40 anni di storia a teatro
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
C'è chi alla maturità ci arriva mezzo secolo dopo aver lasciato i banchi, e con il sorriso. Tra gli oltre 527mila studenti alle prese con la prima prova dell'esame 2026 si è seduto Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, 70 anni e più di 20 milioni di dischi venduti in carriera. Il cantautore toscano si è presentato alle 7.45 all'istituto Minerva di Roma, da privatista, per conquistare il diploma al Liceo delle Scienze umane a indirizzo economico-sociale. "Forse temono che sia un ritardatario e mi hanno convocato prima", ha scherzato sulla convocazione mattutina.
Dietro la sfida c'è soprattutto un motivo affettivo. "Vorrei fare un regalo al mio babbo che non c'è più e alla mia mamma che se n'è andata un mese fa. Ci tenevano tanto", ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera. "Lui era postino, aveva fatto la quinta elementare, sognava il figlio laureato, mi voleva avvocato". La scuola, invece, Pupo l'aveva lasciata a 16 anni: un anno di Ragioneria con tre rimandi, poi lo Scientifico scelto per inseguire Anna, una ragazzina di Ponticino. "È sempre stato quello il mio debole", ammette. "Lo stesso motivo per cui ho cominciato a cantare: per le donne".
Per rimettersi in pari ha studiato in un istituto privato di Arezzo, facendo due volte due anni in uno e superando l'esame preliminare da privatista. Con 32 crediti gli basterebbero 28 punti per il 60, ma lui mira più in alto: "Mi accontento di 80". Ansia? Nessuna: "Non l'ho mai avuta nemmeno per un concerto al Madison Square Garden. Sono un giocatore d'azzardo, sono nato freddo". E sulla vigilia non ha dubbi: la notte prima degli esami, dice, farà "quello che più mi rilassa: l'amore". Niente scorciatoie, però: ha rifiutato sia le lauree honoris causa sia ogni "spintarella", pur avendo — scherza — "tanti amici ministri".
Per il grande giorno ha curato anche il look: doppiopetto blu, camicia bianca, occhialini, orologio al polso e una stilografica nel taschino. E ha già un piano in caso di promozione: "Gli faccio pure un concerto in classe, a cappella. E organizzo un festone a Ponticino". Il traguardo vero, però, arriverà dopo: "Voglio prendere la laurea in Scienze della comunicazione. In tre anni dovrei farcela. Preparatevi al dottor Pupo".
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa