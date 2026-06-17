Pupo e la maturità a 70 anni: "Un regalo per mamma e papà"

Per rimettersi in pari ha studiato in un istituto privato di Arezzo, facendo due volte due anni in uno e superando l'esame preliminare da privatista. Con 32 crediti gli basterebbero 28 punti per il 60, ma lui mira più in alto: "Mi accontento di 80". Ansia? Nessuna: "Non l'ho mai avuta nemmeno per un concerto al Madison Square Garden. Sono un giocatore d'azzardo, sono nato freddo". E sulla vigilia non ha dubbi: la notte prima degli esami, dice, farà "quello che più mi rilassa: l'amore". Niente scorciatoie, però: ha rifiutato sia le lauree honoris causa sia ogni "spintarella", pur avendo — scherza — "tanti amici ministri".