"Per tutto l'affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola. Accompagnata da una parte di me" si legge in un post Instagram di Pupo. Insieme al messaggio due immagini che ritraggono madre e figlio: la prima, che mostra il cantante in fasce e Irene da giovane, e la seconda, più recente, ancora piena dell'amore genitoriale e filiale non intaccati dalla difficile situazione di salute della donna.