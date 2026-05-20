Pupo insieme alla madre Irene © Instagram
Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha condiviso con il pubblico un ultimo saluto alla madre Irene, morta a 93 anni dopo una battaglia contro l'Alzheimer durata sette anni. Assieme a un sentito messaggio, l'artista ha regalato al pubblico due fotografie che lo ritraggono assieme alla mamma. Nata nel 1928 Irene Bozzi ha rappresentato una figura chiave in tutta la vita del figlio, che l'ha seguita nella malattia fino alla fine.
Il profondo legame con la madre
"Per tutto l'affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola. Accompagnata da una parte di me" si legge in un post Instagram di Pupo. Insieme al messaggio due immagini che ritraggono madre e figlio: la prima, che mostra il cantante in fasce e Irene da giovane, e la seconda, più recente, ancora piena dell'amore genitoriale e filiale non intaccati dalla difficile situazione di salute della donna.
Pupo a fianco di Irene nella malattia
Pupo è stato accanto alla madre durante il decorso della malattia, tanto che il mese scorso ha persino annullato un concerto al Teatro Acaicia di Napoli. Nonostante il dolore, Ghinazzi già allora aveva ammesso la gravità della situazione. Un rapporto, dunque, molto stretto e sentito, ma pesato da difficoltà che Pupo non ha mai nascosto al pubblico. La scomparsa di Irene rappresenta una ferita profondissima per l’artista, che ha scelto di trasformare il dolore in un messaggio sincero e intimo rivolto ai fan.
La vicinanza dei fan
Sotto al post pubblicato su Instagram sono arrivati centinaia di messaggi di vicinanza da parte di colleghi, amici e follower, colpiti dalla delicatezza delle parole di Pupo e dal legame speciale che lo univa alla madre. Un addio commosso e pieno d'amore, che racconta non solo la perdita di un genitore, ma anche la fine di una lunga battaglia vissuta sempre fianco a fianco.