Tra famiglia allargata e bigamia, le parole di Pupo sulle "due mogli" riaprono il dibattito

Pupo ha compiuto 70 anni, festeggia 50 anni di carriera con un tour internazionale ed è tornato nuovamente a parlare del rapporto con le due donne della sua vita. Da anni racconta senza troppi giri di parole il suo legame con la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e con la compagna Patricia Abati, entrata nella sua vita nel 1989. Una situazione che lui non ha mai nascosto e che spesso viene raccontata con curiosità, ironia, a volte anche con un po’ di morbosità. Pupo ha voluto smontare la versione romantica da "tre cuori e una capanna" e ha riacceso in Italia un dibattito mai davvero sopito: dove finisce la libertà sentimentale e dove comincia la violazione della legge?