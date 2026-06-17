Maturità 2026, uno studente su sei va ancora a caccia delle tracce su Internet: ritorna la campagna informativa "Maturità al sicuro"

I social come amplificatore del messaggio - L’esame di Maturità è un appuntamento molto importante per gli studenti e per questo è necessario mantenere la serenità necessaria per affrontarli. Le false notizie, invece, possono portare a sterili distrazioni, facendo calare la concentrazione che invece è necessaria per affrontare uno dei momenti più importanti del percorso scolastico.