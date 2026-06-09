L'ultimo giorno di scuola è diventato un rito social (e gli studenti lo celebrano su TikTok)
Dalle folle davanti agli istituti agli ingressi in limousine, passando per abbracci e video malinconici: sui social nel "last day of school" gli studenti salutano l'anno scolastico a modo loro
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Si chiude l'anno scolastico 2025-26, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l’esame di Maturità o di terza media. Per molti, infatti, l’ultima campanella è già suonata, per gli altri è questione di ore: in diverse Regioni le lezioni terminano tra il 6 e il 10 giugno. Trasformando gli istituti in piccoli palcoscenici di festa. Come ormai accade da qualche anno, infatti, l'ultimo giorno di scuola è diventato un rito da celebrare a suon di gavettoni, lancio di uova e farina, battaglie acquatiche. Da immortalare anche sui social, TikTok in testa.
Basta scorrere il feed nelle ultime ore per imbattersi in una galleria pressoché infinita di festeggiamenti: c’è chi esce dall'aula urlando, chi si abbraccia, chi si riversa in strada, riprendendo tutto con il telefono. Ma, più di recente, qualcuno ha deciso di alzare il tiro. Ingegnandosi per allestire vere e proprie scene iconiche. Basta una veloce ricerca social per accorgersene, come ha fatto il portale Skuola.net.
Dalla limousine ai fumogeni: quando la fine dell’anno diventa spettacolo - Il "last day of school", dunque, sta diventato sempre più il regno della creatività. Ognuno lo interpreta a modo suo, e in maniera originale. Tra i video più curiosi spicca quello di uno studente che arriva davanti a scuola in limousine, con tanto di tappeto rosso e aria da celebrity. Come se l’ultimo giorno di scuola fosse la première dell'ultima pellicola hollywoodiana. Una scena volutamente esagerata, costruita per far ridere, ma anche per raccontare un traguardo che sembrava irraggiungibile fino allo scorso anno.
Altri video mostrano quel sano caos che solo l'ultimo giorno tra i banchi sa regalarci: corridoi pieni, studenti che escono in massa, fumogeni all’esterno, urla, risate e quel pizzico di malinconia che accompagna questa giornata. Un video con la didascalia "POV: ogni scuola italiana l'8 giugno" sintetizza in trenta secondi l'euforia collettiva di un Paese che aspetta l'estate con un'urgenza quasi fisica.
Non solo festa, c’è spazio anche per le emozioni - Accanto ai video più esuberanti, però, ce ne sono altri molto più intimi. Abbracci in aula, sguardi che dicono più delle parole, occhi lucidi nel tentativo di trattenere le lacrime: soprattutto per chi è all’ultimo anno, la fine delle lezioni non coincide solo con l’inizio dell’estate, ma con la chiusura di un pezzo importante della propria vita.
Per i maturandi, infatti, la scuola non è davvero finita. Davanti c’è ancora l’esame di Stato, con la prima prova scritta fissata per giovedì 18 giugno. Ma qualcosa, in ogni caso, si è già concluso: l’ultima lezione, l’ultimo appello, l’ultima mattina passata in quella classe, con quelle persone, dentro quella routine che per anni è sembrata infinita. Per tutti loro, l’ultimo giorno di lezioni in quella scuola, e in quella classe, ha un sapore forse più amaro: quello della nostalgia che ti assale quando realizzi che qualcosa mancherà.
I maturandi tra esame, ironia e voglia di lasciare il segno - Nei contenuti pubblicati dagli studenti dell’ultimo anno emerge, infatti, un tono diverso. Come nel video che mostra due ragazze - amiche e compagne di classe - abbracciarsi in un’aula ormai vuota: una si copre il viso, visibilmente commossa, mentre sullo schermo compare la scritta "tornerò lunedì, ma non è mai lunedì", citazione del brano Tango di Tananai.
C'è poi chi riprende l'ultima passeggiata in corridoio come se fosse un film, chi entra in classe con look studiati a tavolino, chi scherza sull’ammissione alla Maturità, chi trasforma l'aspettativa in euforia, cercando di scacciare l'ansia. L'esame, però, resta lì. Per loro l’estate può aspettare ancora un po'.