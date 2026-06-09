L'ultimo giorno di scuola è diventato un rito social (e gli studenti lo celebrano su TikTok)

Si chiude l'anno scolastico 2025-26, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l’esame di Maturità o di terza media. Per molti, infatti, l’ultima campanella è già suonata, per gli altri è questione di ore: in diverse Regioni le lezioni terminano tra il 6 e il 10 giugno. Trasformando gli istituti in piccoli palcoscenici di festa. Come ormai accade da qualche anno, infatti, l'ultimo giorno di scuola è diventato un rito da celebrare a suon di gavettoni, lancio di uova e farina, battaglie acquatiche. Da immortalare anche sui social, TikTok in testa.