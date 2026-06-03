La pagella non è una media matematica: il dietro le quinte degli scrutini scolastici di fine anno, raccontato dalla preside

La prima grande verità che emerge dai racconti della preside farà tirare un sospiro di sollievo a chi ha passato il quadrimestre a sommare e dividere i propri voti sul diario. La valutazione scolastica non è una fredda operazione matematica. "Volendo dare la sintesi di che cos'è uno scrutinio, è esattamente qualcosa di completamente diverso dalla media dei voti", spiega Costarelli. "Se fosse la media, non servirebbe neanche riunirsi come Consiglio di classe, la fa ormai il registro elettronico. La media è un'informazione aritmetica che non ha nulla a che vedere con il voto, che invece esprime un percorso valutativo".