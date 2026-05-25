Notti prima degli esami: a maggio sei studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare

I risultati di questo instant poll - che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 utenti - non lasciano spazio a interpretazioni e trasformano l'aneddoto in un vero e proprio allarme per il benessere psicofisico della Generazione Z. Per oltre sei studenti su 10, infatti, tirare tardi la sera - o addirittura fare le ore piccole - per riuscire a finire il programma di studio è una consuetudine in questo mese di maggio, ricco di verifiche scritte e orali per tutte le materie.