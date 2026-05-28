Qui, il passaggio centrale dell'Osservatorio Skuola.net - Wilkinson Sword Intuition è quello che racconta come oltre 2 ragazze su 3 (il 67%) mettano al primo posto assoluto, durante il processo di selezione del prodotto che fa per loro, la protezione e la delicatezza. Quando scelgono uno strumento per la depilazione, dunque, la domanda che si pongono non è "quanto sarò liscia?", ma "quanto questo prodotto rispetta la mia pelle?". Evitare irritazioni, rossori, tagli e, in subordine, idratare e proteggere è il “mantra” che le guida.