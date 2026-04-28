Igiene personale, da materia scolastica ad abitudine consolidata: un giovane su due fa almeno una doccia al giorno

In ogni caso, guardando alle percentuali di chi fa almeno una doccia a settimana - cosa che ha fatto il ranking Bathing Habits by Country 2026 - la situazione è confortante in varie parti del globo, Europa in primis. I numeri, nel Vecchio Continente, sono altissimi un po' ovunque. Anzi, seguendo questo parametro, c’è chi fa meglio di noi: la Francia arriva al 97,3%, la Spagna al 97,2%, l'Italia segue a ruota con il 94,2%, la Germania è al 92,6%.