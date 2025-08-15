Gli italiani amano la doccia, siamo i primi in Europa per pulizia (ma forse ci laviamo anche troppo)

"C'è del marcio in Danimarca", assicura la guardia reale Marcello mentre accompagna il principe Amleto incontro allo spettro del padre. Una frase che probabilmente non avrebbe potuto pronunciare in un altro Paese del Sud dell'Europa. Portogallo (con l’85%-94% degli abitanti che tutti i santi giorni fanno la doccia), Spagna e Grecia ci seguono infatti nella classifica di chi ha dichiarato guerra allo sporco. Stati che sono stati "ripuliti" dall'ultima congiuntura economica ma che amano esserlo soprattutto letteralmente. I latini d'Europa si uniscono in questa passione per la cura del corpo, accomunati forse anche dall'amore verso uno strumento guardato con sospetto ad altre latitudini: il bidet, di cui gli italiani sono orgogliosi esportatori e sponsor. Anche se è difficile non vedere in questa passione per la pulizia e il benessere del corpo anche delle ragioni pratiche: è infatti piuttosto immediato pensare che in Nazioni dove il caldo si fa sentire si sia più propensi a lavarsi spesso. Va tuttavia capito che questa abitudine, se portata agli estremi, potrebbe portare anche a delle conseguenze negative.