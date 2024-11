Bagno: piccole strategie per un elegante effetto "montagna"

anche la pietra, naturale e niente affatto fredda come si potrebbe pensare, è quanto mai indicata per il bagno che si ispira al contesto montano. Realizzare una parete in pietra è l’idea vincente per caratterizzare un locale moderno con eleganza e sobrietà. I bagni con rivestimento in pietra sono, infatti, una tendenza stilistica che si può applicare con successo nei locali dal design contemporaneo ove conciliare eleganza e funzionalità. La pietra naturale si distingue per la sua bellezza: la pietra vera è un materiale da sempre utilizzato in edilizia, in cui le differenze di colore, dimensioni e texture tridimensionale sono una caratteristica specifica e ne costituiscono l'originalità. I rivestimenti in genere sono finalizzati alla creazione di una parete del tipo muro a secco tradizionale. Grazie alle caratteristiche intrinseche delle pietre vere, mai uguali a sé stesse, i bagni in pietra naturale spiccano per unicità e sono l’ideale per trasformare il bagno di casa in luogo di benessere e di contatto con la natura. Unica accortezza: attenzione nelle operazioni di manutenzione e pulizia perché la pietra, proprio perché naturale, è piuttosto delicata.