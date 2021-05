Bagni classici, le idee più eleganti per una stanza di charme

Non solo per necessità , ma anche per dedicare del tempo a sé stessi : la stanza da bagno diventa sempre più protagonista nelle abitazioni, assumendo un ruolo centrale nell’ arredo di casa . Il trend del momento? Il ritorno a classici senza tempo , dalle rubinetterie alle consolle, passando per vasche da bagno e accessori super chic.

Oro, oro, oro: mai trascurare il fascino del metallo prezioso. Dettagli in oro sono perfetti per il bagno che vuole essere glamour esaltando il richiamo alla ricercatezza. Perfetto abbinato al bianco e al nero, è favoloso anche nei mosaici che rivestono le pareti, purché si tratti di ambienti di ampie dimensioni. Attenzione a non esagerare: oro sì, ma non troppo.

Forme sinuose: la vasca da bagno, tornate in auge soprattutto in tempi di pandemia quando lo stare a casa ha consentito di ritrovare abitudini antiche, ha forme tondeggianti che richiamo i grandi classici. Con ricercati piedini in metallo o semplicemente appoggiate sul pavimento, ma poste al centro della stanza, sanno essere le vere must have dei bagni votati al relax.

Specchi e lampadari: per arredare la stanza dedicata alla cura di sé, gli specchi non possono mancare. Tuttavia, per un tocco di classicismo evergreen, sì a oggetti ricercati, possibilmente con cornici importanti che si fanno notare. Anche i lampadari non sono solo dedicati a illuminare l’ambiente, ma arricchiscono con eleganza i bagni più ricercati.

Colore sì, ma deciso: non solo bianco e nero. Il bagno classico ama anche le tonalità accese alle pareti: sì al verde bosco, al rosso pompeiano, al blu cobalto, al giallo oro. Perfetti anche i pavimenti con mattonelle bianche e nere, disposte a scacchiera o anche in motivi geometrici che creano prospettive inedite.