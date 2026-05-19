Save the Children, il 15,4% degli studenti che vive in zone disagiate abbandona la scuola

Il divario più ampio, pari a 13,8 punti percentuali, si registra nella città di Venezia, dove gli studenti che hanno abbandonato gli studi o hanno ripetuto l'anno nelle Adu raggiunge il 21,7%, mentre la media cittadina si ferma al 7.9%. Differenze significative anche a Napoli (181,% nelle Adu contro 9,8% della media cittadina) e a Cagliari (18,9% contro 9,7%). Distanze più contenute a Roma (10,8% contro 5,3%), mentre a Milano l'incidenza passa dal 14,3% al 7,6%. Un'elaborazione dei dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito realizzata dall'Organizzazione evidenzia inoltre che tra gli studenti della secondaria di primo grado che frequentano scuole all'interno o in prossimità delle aree fragili, il 3,8% ha ripetuto l'anno scolastico, contro l'1,6% nel resto del Comune; alla scuola secondaria di II grado si tratta del 6,2%, rispetto al 4,7% nel resto della città.