Save the Children: per il 17% degli adolescenti fare porno può aiutare a soddisfare necessità economiche

Solo il 12% ritiene che il sesso online abbia lo stesso valore di quello dal vivo. ll 66% ha avuto esperienze sessuali. Il 16% degli adolescenti intervistati lo ha fatto per non sentirsi diversa/o e quasi uno su dieci per le pressioni del/della partner. Ben l'82% non ha mai fatto un test HIV e solo il 12% è stato in un consultorio. La principale fonte di informazione dei ragazzi e delle ragazze su questi temi è il web: il 47% degli intervistati sceglie siti web e articoli online per informarsi sulle pratiche sessuali e il 57% per approfondire il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili.