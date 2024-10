Save the Children: un bambino su cinque vive in un Paese in conflitto

Quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni) nel 2023 viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in tali contesti è aumentato del 15% nel 2023, raggiungendo il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni del 2005. Sono alcuni dei dati del nuovo rapporto di Save the Children, "Stop the War on Children: Pathways to Peace". In media ogni giorno sono stati uccisi o mutilati 31 bambini. La spesa militare globale ha invece raggiunto 2,4 miliardi di dollari, ovvero più dell'intero Pil italiano.