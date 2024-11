Save the Children: ogni giorno uccisi o mutilati 31 minori

Nel 2023 quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni) viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro è aumentato del 15%, raggiungendo il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni del 2005. Lo afferma Save The Children, segnalando che i maggiori incrementi si registrano in Sudan e nei territori palestinesi occupati da Israele. L'anno scorso in media ogni giorno sono stati uccisi o mutilati 31 bambini.