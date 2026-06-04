Maturità 2026, arrivano le commissioni: dove e come cercare i nomi dei professori
L'attesa è finita per migliaia di studenti: il Ministero dell'Istruzione pubblica gli elenchi delle commissioni d'esame. Ecco la guida pratica per scoprire chi siederà in cattedra a partire dal 18 giugno e deciderà il voto di diploma
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L'ansia sale e il vero e proprio conto alla rovescia per la Maturità 2026 può ufficialmente iniziare. È arrivato, infatti, uno dei momenti più attesi dagli oltre 500mila studenti italiani che si preparano ad affrontare l'esame di quest'anno: la pubblicazione degli elenchi dei commissari e dei presidenti di commissione.
Si avvicina sempre più la maturità 2026. Proprio in queste ore, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sta rendendo disponibili i nomi dei docenti che comporranno la "giuria" chiamata a decidere sulle prove: due professori interni e due esterni, più il presidente (anch'egli esterno).
Quest'anno, complici le novità che hanno interessato l'impianto dell'esame, il ruolo dei commissari assume un peso ancora più rilevante, specialmente in vista del colloquio orale. Con le materie ridotte a quattro (due gestite dagli esterni) e, quindi, interrogazioni più approfondite.
Sapere in anticipo chi si avrà di fronte non è solo una curiosità, ma un vero e proprio elemento strategico per arrivare preparati e gestire al meglio la tensione.
Ma come fare per scoprire l'identità dei professori che comporranno la commissione? La procedura è ormai collaudata e completamente digitalizzata. A riassumerla è il portale Skuola.net.
Come e dove trovare i nomi dei commissari: la guida pratica
Il Ministero mette a disposizione uno strumento telematico dedicato, semplice e intuitivo, per permettere a studenti e famiglie di consultare le assegnazioni in tempo reale. Ecco i passaggi fondamentali per avviare la ricerca:
- Il primo passo è collegarsi al sito del Ministero dell'Istruzione e accedere al motore di ricerca delle commissioni d'esame (generalmente raggiungibile dalla homepage o dalla sezione dedicata alla Maturità).
- Una volta sulla piattaforma, sarà possibile cercare la propria commissione inserendo alcuni parametri specifici. Si può procedere ricercando il nome della propria scuola, oppure filtrando per città, provincia o tipologia di istituto (Liceo, Tecnico, Professionale).
- Trovato il proprio istituto e la propria sezione, il sistema mostrerà l'intera composizione della commissione, specificando per quali materie sono stati nominati i docenti provenienti da altre scuole. Nonché la scuola e le classi abbinate alla commissione.
Le alternative al motore di ricerca ministeriale
Se il sito del Ministero dovesse risultare sovraccarico per via dei troppi accessi simultanei - un grande classico dei giorni di pubblicazione – esistono delle alternative.
A partire dalle segreterie scolastiche, visto che ricevono (spesso anche prima della messa online) le comunicazioni ufficiali. Molto spesso, inoltre, le scuole pubblicano gli elenchi fisicamente sulle bacheche d'istituto oppure li rendono disponibili all'interno del registro elettronico, nella sezione dedicata alle comunicazioni per le classi quinte.
L'operazione "Intelligence": cosa succede dopo aver scoperto i nomi
Scoprire nome e cognome del commissario esterno è, però, solo il primo passo. Subito dopo la pubblicazione, di solito, scatta per i maturandi una vera e propria indagine che viaggia veloce sul web e sui social network.
L'obiettivo è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sui docenti "sconosciuti": sono severi di manica? Quali argomenti amano chiedere all'orale? Ci tengono particolarmente alla forma o badano più alla sostanza?
Per rispondere a queste domande, gli studenti si affidano al passaparola, ai gruppi social dedicati alla Maturità e alla preziosa testimonianza dei ragazzi più grandi che, magari l'anno precedente, sono stati giudicati proprio da quegli stessi professori. Un rito collettivo che, da generazioni, aiuta a esorcizzare la paura dell'esame.