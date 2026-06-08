Scuola, quanto dureranno le vacanze estive? Ecco il calendario dei rientri

Per qualcuno la vacanza dalla scuola è già una realtà, per altri è questione di poche ore, ma per tutti c'è una certezza: chi non ha esami non vedrà i banchi per almeno tre mesi. Certo, c'è il Piano Scuola Estate per finanziare progetti di apertura estiva degli istituti - a livello nazionale - e la sperimentazione della regione Emilia-Romagna, che vorrebbe garantire un tempo supplementare agli studenti più piccoli nella prima metà di settembre, ma si tratta di iniziative a macchia di leopardo e su base volontaria. Quindi, per la maggior parte degli studenti italiani si spalanca un'autostrada di tempo libero che durerà tra le 12 e le 13 settimane, contro le 10 della Spagna, le 8 della Francia e le 6 della Germania. Ma quando si ritornerà sui banchi? Il portale specializzato Skuola.net ha tracciato una guida al calendario scolastico 2026/2027. Tra "prime campanelle", feste, vacanze e (pochi) ponti.