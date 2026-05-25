Scuole aperte già dal 31 agosto in Emilia-Romagna, il mondo del turismo protesta

Per il presidente della cooperativa bagnini e delle imprese balneari di Confartigianato di Rimini, Mauro Vanni però "La Regione sta commettendo un grave errore. Capisco che si tratti di un progetto sperimentale, solo alle elementari, senza obbligo per le famiglie. Ma così passa comunque il messaggio che in Emilia-Romagna le scuole riaprono dal 31 agosto. E questo rischia di far perdere quasi un mese di lavoro agli stabilimenti balneari e alle altre attività del turismo - ha spiegato ha spiegato al Resto del Carlino. Perché il turismo balneare da sempre è legato a doppio filo al calendario scolastico, specie quello dei nostri ospiti emiliani. La stagione praticamente finisce quando iniziano le scuole. A noi bagnini chiedono di allungare la stagione e destagionalizzare. Che senso ha, se poi si decide di riaprire la scuola già il 31 agosto? È una follia".