“A SPASS” un nuovo modo per scoprire la Romagna in bus

Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario partendo dalle località della riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali: tutto questo è “A Spass - Discover Romagna by bus”, un’iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un’esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.
Promosso da Visit Romagna e Start Romagna il progetto risponde all’esigenza del turista che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, offrendoli la possibilità di muoversi con facilità, con maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna, implementando e agevolando i collegamenti tra lidi costieri, vallate e località di interesse, valorizzando il ricco patrimonio di cultura, natura, storia, tradizioni e produzioni locali che si svelano a pochi passi dal mare. Fin dal nome, l’iniziativa racconta il suo forte legame con il territorio: in dialetto romagnolo “andé a spass” significa passeggiare, andare in giro senza fretta, lasciandosi guidare dal piacere della scoperta, dalla curiosità e dal desiderio di vivere il territorio in modo leggero e spontaneo. Ma dentro questo nome c’è anche un altro significato: “Pass”, inteso come lasciapassare, chiave di accesso a un’esperienza fatta di emozioni, incontri, luoghi e occasioni da vivere. “A Spass” richiama così perfettamente il carattere della Romagna: una terra sorridente, genuina e ospitale, capace di trasformare ogni esperienza in qualcosa di piacevole, curioso e autentico.
Un viaggio nella Romagna più autentica, tra costa, borghi e vallate - “A SPASS - Discover Romagna by bus” nasce con l’obiettivo di unire mare ed entroterra, creando un filo diretto tra la Riviera e quei luoghi autentici che custodiscono l’anima più vera della Romagna. L’idea è semplice ma innovativa: offrire la possibilità di vivere esperienze complete senza preoccuparsi degli spostamenti. In un unico pass, con prezzi a partire da 25 euro a persona e convenzioni per le famiglie, sono inclusi il viaggio in bus, le visite guidate, le degustazioni, i momenti di animazione e le attività esperienziali. Una formula pensata per permettere a chi soggiorna sulla costa di esplorare il territorio in maniera rilassata, sostenibile e coinvolgente e adatto anche ai turisti stranieri grazie ad accompagnatori e guide specializzate in lingua.
100 escursioni e 40 destinazioni - Dal 3 giugno al 10 settembre 2026 saranno organizzate ben 100 escursioni con due appuntamenti settimanali tra itinerari di mezza giornata, uscite preserali, experience serali e giornate intere dedicate alla scoperta del territorio. Le partenze saranno distribuite lungo tutta la Riviera, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica. I visitatori partiranno verso le dieci vallate protagoniste del progetto: Valconca, Valmarecchia, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Valle del Montone, Bassa Romagna, Valle del Lamone, Valle del Bidente, Valle del Senio e Parco del Delta del Po. A essere coinvolte saranno ben 40 destinazioni simbolo della Romagna più autentica.
Un nuovo modo di vivere la Romagna - “A Spass” vuole rappresentare molto più di una semplice proposta turistica. È un invito a vivere la Romagna in modo diverso: più lento, più autentico e più consapevole. Un modo di viaggiare che mette insieme mobilità sostenibile, cultura, natura, tradizioni ed enogastronomia, trasformando ogni escursione in un’esperienza da ricordare e che punta a raccontare una Romagna fatta di spiagge e divertimento, ma anche di colline, vallate, borghi, arte, storie e persone. Una terra da attraversare senza fretta, lasciandosi sorprendere tappa dopo tappa.
Una nuova idea di turismo - Alla base dell’iniziativa c’è anche una trasformazione concreta del modo di viaggiare. Sempre più turisti scelgono infatti di raggiungere la Riviera in treno o in aereo, privilegiando spostamenti sostenibili e soluzioni pratiche: da qui nasce l’esigenza di creare collegamenti semplici e organizzati che permettano di esplorare facilmente anche l’entroterra senza utilizzare l’auto. “A SPASS - Discover Romagna by bus” vuole rispondere proprio a questa nuova domanda di turismo, mettendo insieme mobilità, accessibilità e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è rendere l’esperienza di viaggio più fluida e completa, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere la Romagna oltre la spiaggia, entrando in contatto con paesaggi, tradizioni e comunità locali. Dopo una prima sperimentazione avviata nel 2025 solo sula provincia di Rimini, il progetto cresce ampliando la fase di start up a tutta la destinazione e per tutta l’estate con una proposta più ampia e capillare
Una grande rete di territorio - Il progetto, a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato da subito il proprio sostegno, nasce grazie a una collaborazione ampia e condivisa tra istituzioni, enti e operatori turistici. Il coordinamento e la promozione sono affidati a Visit Romagna, ente di destinazione turistica; il sistema trasporti è coordinato da Start Romagna, società della mobilità pubblica; la programmazione delle escursioni, la gestione e la commercializzazione del progetto sono in capo alla rete delle Destination Management Company. I Comuni coinvolti hanno contribuito alla definizione dei programmi delle experience sulla base di un disciplinare condiviso con Visit Romagna. Partner dell’iniziativa sono: la Camere di Commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini, la Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, i tre gruppi di azione locale: Delta 2000, L’Altra Romagna e Valli Marecchia e Conca.