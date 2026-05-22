“A SPASS” un nuovo modo per scoprire la Romagna in bus

Una grande rete di territorio - Il progetto, a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato da subito il proprio sostegno, nasce grazie a una collaborazione ampia e condivisa tra istituzioni, enti e operatori turistici. Il coordinamento e la promozione sono affidati a Visit Romagna, ente di destinazione turistica; il sistema trasporti è coordinato da Start Romagna, società della mobilità pubblica; la programmazione delle escursioni, la gestione e la commercializzazione del progetto sono in capo alla rete delle Destination Management Company. I Comuni coinvolti hanno contribuito alla definizione dei programmi delle experience sulla base di un disciplinare condiviso con Visit Romagna. Partner dell’iniziativa sono: la Camere di Commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini, la Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, i tre gruppi di azione locale: Delta 2000, L’Altra Romagna e Valli Marecchia e Conca.