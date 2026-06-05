Fuga dal liceo: dall'iscrizione in prima superiore alla Maturità si perde quasi il 10% degli studenti

Le ragioni del fenomeno - Come si spiega questa tendenza? La risposta più logica è che una fetta consistente di quegli studenti che a 13-14 anni avevano scelto un Liceo si è poi scontrata con una realtà scolastica troppo complessa, oppure semplicemente lontana dalle proprie inclinazioni. Il che si è verosimilmente tradotto in sonore bocciature o in trasferimenti in corsa verso Istituti Tecnici e Professionali, che sono così diventati la scialuppa di salvataggio per i delusi dei licei.