Maturità 2026, prima prova scritta: il decalogo di Skuola.net per dominare il tema di Italiano

La prima prova scritta della Maturità non si limita a testare la conoscenza della grammatica e del lessico, ma valuta la reale capacità di uno studente di ragionare, analizzare e argomentare. Davanti a un “menù” di sette tracce e con sei ore a disposizione, i nemici peggiori dei candidati sono spesso l'ansia e la fretta di iniziare a scrivere a testa bassa.