Al via la Maturità 2026. Dalle ore 8:30 di oggi, giovedì 18 giugno, oltre 527mila studenti italiani sono sui banchi per affrontare la prima prova scritta, il temuto tema d'italiano comune a tutti gli indirizzi. Con l'apertura del plico telematico da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prende ufficialmente il via l'Esame di Stato: sei ore di tempo a disposizione dei candidati per sviluppare una delle 7 tracce ministeriali suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Segui qui gli aggiornamenti in tempo reale con le indiscrezioni sugli autori scelti, i temi d'attualità e le prime calde reazioni dei maturandi.