"Dietro parole semplici e immediate, il lettore può scoprire i simboli. La grandezza della letteratura di Cesare Pavese è proprio il presentare diversi livelli di approccio. Pavese e la sua letteratura impegnano il lettore". A dirlo, a LaPresse, è Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese che organizza il Festival Pavese. "Pensiamo al testo, ai versi Le finestre sapranno/l'odore della pietra e dell'aria/mattutina. Pavese utilizza la parola 'sapranno', semplice, immediata. Ma nasconde un livello più profondo perché è 'il sapere', 'la sapienza', una finestra antica, un simbolo attraverso il quale per il lettore-archeologo la finestra diventa un portale del mito e della storia". E ancora: "Dobbiamo ricordare che 'le parole sono tenere cose', oggi lo sappiamo che con un uso superficiale delle parole educhiamo anche il lettore alla superficialità. Servono invece parole e una letteratura non difficili ma in grado di aprirsi all'universo".