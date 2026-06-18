I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere è un'opera controcorrente, com'è del resto tutta la riflessione di Furedi. In un'epoca di globalizzazione e migrazioni di massa, mentre nel dibattito pubblico di moltiplicano gli appelli ad "abbattere le frontiere", i confini vengono ritenuti irrilevanti, discriminatori o reazionari. È il concetto stesso di confine a essere sotto attacco, secondo Furedi: nelle società occidentali, infatti, anche le tradizionali linee di demarcazione tra pubblico e privato, uomini e donne, adulti e bambini, esseri umani e animali, cittadini e non cittadini sono spesso condannate come arbitrarie, innaturali e ingiuste.