Maturità 2026, la presidente di Commissione Cristina Costarelli: "La riforma Valditara ha centrato l'obiettivo, stop scene mute agli orali"

L'esame di Stato, per la preside, ha una sua liturgia e non è la sede per le manifestazioni: "Ha una sua struttura, le prove si fanno tutte. Punto. Per manifestare le proprie idee di critica, di contestazione, in cinque anni di scuola superiore hanno avuto mille occasioni". La chiusura della presidente è, perciò, netta: "Nell'esame non si deve contestare, non si deve dimostrare nulla al mondo adulto, si deve svolgere una prova che è la conclusione del percorso scolastico italiano. Che piaccia o meno funziona così, e le istituzioni e quanto richiedono deve essere rispettato".