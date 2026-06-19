Maturità 2026, il commento di Skuola.net: "La seconda prova batte la prima, all'Esame irrompe la realtà"

"Se lo scritto d'Italiano aveva chiesto ai maturandi di guardarsi dentro, offrendo tracce marcatamente intimiste e riflessive, la prova di indirizzo compie l'operazione opposta, spalancando le finestre sulle grandi questioni globali e sulla complessità del presente. Smentendo parzialmente la tradizione che vuole i compiti di indirizzo puramente tecnici o teorici, le tracce selezionate quest'anno dal ministero dell'Istruzione e del Merito dimostrano che le discipline d'esame non sono silos isolati, ma lenti fondamentali per decodificare il mondo in cui viviamo. Siamo di fronte a un vero e proprio trionfo della realtà che investe contemporaneamente la matematica, le lingue straniere e persino i classici della letteratura latina", spiega Grassucci.