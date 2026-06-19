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Maturità 2026, seconda prova in diretta: tracce, materie e aggiornamenti

Dopo la prova di italiano, è il giorno delle materie d'indirizzo: Latino per il Classico, Matematica allo Scientifico, Lingua straniera 1 per il Linguistico e le discipline specifiche per istituti tecnici e professionali

19 Giu 2026 - 00:01
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© Ansa

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Dopo la prima prova di italiano, la Maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta, caratterizzata dalle materie d'indirizzo: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico e Lingua straniera 1 per il Linguistico. A queste si aggiungono le discipline specifiche per gli istituti tecnici e professionali, come Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo, o Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), o ancora Progettazione, Costruzioni e Impianti per Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex geometri. Dalla prossima settimana al via gli esami orali secondo i singoli calendari scolastici.

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