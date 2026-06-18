Maturità 2026, il primo scritto divide gli studenti: 1 su 2 non ha apprezzato nemmeno una traccia

Perché se è lecito trovarsi impreparati di fronte a Vitaliano Brancati, un po’ meno lo è al cospetto di Pavese, quando le indicazioni nazionali da anni chiedono a gran voce di dare spazio agli autori del Novecento, che invece devono spesso accontentarsi delle briciole dopo che gran parte del tempo è stato dedicato ai vari Carducci, Leopardi, Manzoni, Foscolo e così via.