Maturità 2026, il bilancio del toto-tracce: studenti "veggenti" sulla Repubblica, il ministero spiazza tutti sull'analisi del testo

La campanella della prima prova è suonata, i plichi telematici sono stati aperti e il grande rito collettivo del "toto-tracce" è giunto al suo verdetto finale. Come ogni anno, è il momento di confrontare i pronostici della vigilia, elaborati dall'Osservatorio di Skuola.net sui desiderata dei maturandi, con le scelte effettive del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il risultato per questa Maturità 2026 è un tabellone ricco di chiaroscuri: se da una parte la Generazione Z ha dimostrato un fiuto storico impeccabile, dall'altra è stata completamente "dribblata" dalle scelte letterarie e di attualità, confermando che il ministero sa ancora come sorprendere.