Speciale Maturità 2026
I SETTE BRANI SCELTI DAL MINISTERO

Maturità 2026, prima prova di italiano: le tracce svolte e i commenti degli esperti di Skuola.net

Ecco le proposte di soluzione del portale studentesco, che valuta - su una scala da 1 a 5 - il fattore rischio, il grado di difficoltà e l'effetto sorpresa di ogni testo

18 Giu 2026 - 14:45
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Sono state in tutto sette le tracce della prima prova della Maturità 2026 che ha visto impegnati oltre 527mila studenti. Per l'analisi del testo, la scelta del ministero dell'Istruzione è caduta su Cesare Pavese e Vitaliano Brancati; per il testo argomentativo, sono stati proposti il discorso di insediamento dell'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e due brani di Piero Bianucci e di Frank Furedi; per il tema d'attualità, i maturandi hanno potuto cimentarsi con due estratti, uno da un articolo di Wenke Husmann e l'altro da un libro di Mario Calabresi. Vediamo le proposte di soluzione delle tracce offerte da Skuola.net e i commenti dei loro esperti, che valutano grado di difficoltà, effetto sorpresa e fattore rischio (su una scala da 1 a 5).

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Analisi del testo 1 - Tipologia A: Cesare Pavese, "Passerò per Piazza di Spagna"

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Il commento di Beatrice Canullo, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 3 - La difficoltà maggiore si presenta principalmente nell'inquadrare Pavese nel suo contesto storico e letterario (seconda metà del Novecento), ma la poesia è comprensibile e con figure retoriche abbastanza riconoscibili;
  • Effetto sorpresa: 5 - Pavese è conosciuto più, forse, per la sua prosa (vedi "La luna e i falò" o "Il compagno") e meno per la sua poesia;
  • Fattore rischio: 3 - Il tema è abbastanza topico: Pavese proietta nel paesaggio la sua condizione interiore, i suoi desideri e le sue speranze, con un lessico cristallino, tipico della poesia del XX secolo. Occorre, tuttavia, prestare attenzione alla valenza dei soggetti che il poeta evoca per non rischiare un'eccessiva psicologizzazione del contenuto e dell'esperienza poetica. Essendo, inoltre, una poesia che punta molto sulla sinestesia è bene ricordarsi sempre del dato reale.ì
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Analisi del testo 2 - Tipologia A: Vitaliano Brancati, "I piaceri"

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Il commento di Natalia Manzano, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 3 - La prosa di Vitaliano Brancati è piuttosto semplice sia dal punto di vista lessicale sia da quello sintattico. La comprensione del testo non presenta di per sé particolari difficoltà. Le domande sono chiare e mirate;
  • Effetto sorpresa: 5 - Poiché Vitaliano Brancati è stato completamente assente dal toto-tracce e quasi sempre dai programmi dei docenti, l'effetto sorpresa è senza dubbio al suo massimo livello;
  • Fattore rischio: 4 - Un testo comprensibile e delle domande senza particolari difficoltà aprono la strada ad alcune insidie: la banalizzazione del tema, il fraintendimento del tono ironico e dell'acutezza dell'autore, la mancanza di approfondimento del contesto e dei possibili collegamenti.
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Testo argomentativo 1 - Tipologia B: insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat, 26 giugno 1946

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Il commento di Rosanna Calò, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 3 - Il testo in sé è comprensibile, parlando di Repubblica e diritti, temi spesso affrontati a scuola. Inoltre, la traccia dà un chiaro indirizzo sulla memoria. La difficoltà risiede piuttosto nel linguaggio storico e nel passaggio dall'analisi storica a una riflessione personale sulla memoria;
  • Effetto sorpresa: 3 - Il tema della memoria è abbastanza ricorrente nei temi scelti per la Maturità, ma il collegamento tra Costituente e rapporto tra generazioni è meno immediato del solito e richiede capacità riflessive sull'attualità non da poco;
  • Fattore rischio: 4 - Si può facilmente cadere nella trappola di divagare, parlando solo di Costituzione o di storia. Bisognerebbe invece spiegare come il ricordo del passato influenzi le scelte presenti e future, creando appunto il ponte tra generazioni di cui parla la traccia.
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Testo argomentativo 2 - Tipologia B: Piero Bianucci, "Te lo dico con le parole tue"

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Il commento di Alessia Pietradura, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 4 - La difficoltà insita nel brano di Bianucci risiede nella comprensione sottile fra la volontà di scoprire un qualcosa di nuovo e le circostanze non scientifiche che lo hanno reso possibile;
  • Effetto sorpresa: 4 - Argomento poco prevedibile, ma certamente molto attuale. Interessanti le possibilità di riflessione in merito alla leva creativa menzionata nel brano;
  • Fattore rischio: 3 - Un brano apparentemente "semplice" da analizzare e argomentare, ma allo stesso tempo può risultare molto semplice cadere nella trappola del banale, finendo per argomentare in maniera super dettagliata ogni singolo punto affrontato senza aggiungervi riflessioni personali.
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Testo argomentativo 3 - Tipologia B: Frank Furedi, "I confini contano"

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Il commento di Michela Marenco, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 3 - La traccia invita a riflettere sull'età adulta e su ruoli che oggi sono più che mai sfumati. La difficoltà consiste nel sapersi orientare in un tema ampio e complesso, ma questa sua ampiezza potrebbe rivelarsi anche una risorsa; 
  • Effetto sorpresa: 4 - Tema inaspettato vista l'attuale situazione geopolitica e gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, tuttavia attuale e interessante;
  • Fattore rischio: 3 - La sintassi e il lessico del brano non sono essenziali ma comprensibili, gli anglicismi sono tradotti; il brano non sembra presentare particolari insidie.
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Tema di attualità 1 - Tipologia C: Wenke Husmann, "Funziona a meraviglia"

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Il commento di Vincenza Maglio, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 2 - Il tema è abbastanza facile poiché la meraviglia è un concetto universale ed empatico che chiunque può sperimentare. Nonostante lo stile giornalistico dell'autrice, risulta sviluppato in modo chiaro e lineare;
  • Effetto sorpresa: 4 - L'argomento non era prevedibile poiché si tratta di un tema non comune in un'epoca segnata da profondi turbamenti a livello storico e sociale, pertanto proporre una riflessione sulla capacità di meravigliarsi è stata una vera controtendenza;
  • Fattore rischio: 2 - Nonostante la semplicità per certi versi "apparente" del tema, risulta al tempo stesso difficile perché si rischia di cadere nel "banale", poiché si può spaziare tanto e quindi scrivere un testo pieno di frasi fatte, dimenticando di argomentare perché l'essere umano stia perdendo la capacità di meravigliarsi.
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Tema di attualità 2 - Tipologia C: Mario Calabresi, "Alzarsi all'alba"

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Il commento di Silvia Perret, esperta di Skuola.net

  • Grado di difficoltà: 3 - La fatica è un'esperienza universale che può inevitabilmente aumentare nel momento in cui, la riflessione sulla stessa, esce dalla dimensione del personale per immettersi in quella sociale e culturale. Questo comporta lo spostamento del focus analitico su come la società contemporanea la intende, evitando la banalità;
  • Effetto sorpresa: 4 - Il tema solo apparentemente potrebbe risultare "semplice". Sarebbe stato plausibile aspettarsi una traccia incentrata sull'Intelligenza artificiale, diventata una costante nella vita dei ragazzi. Riflettere sull'impatto che la fatica possa assumere oggi rappresenta una decisione originale che sposta l'attenzione sull’esperienza umana del singolo individuo in correlazione con i cambiamenti culturali degli ultimi decenni;
  • Fattore rischio: 4 - Il rischio che si può correre nello sviluppare questa tipologia sta nella possibilità di trasformare la traccia in un mero racconto autobiografico; nel rischiare di ridurre l'argomentazione affermando che "provare fatica sia importante" senza spiegare effettivamente il perché, non riuscendo a cogliere la "critica" alla società contemporanea orientata all'immediatezza.

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