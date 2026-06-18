Maturità 2026, prima prova di italiano: le tracce svolte e i commenti degli esperti di Skuola.net

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Ecco le proposte di soluzione del portale studentesco, che valuta - su una scala da 1 a 5 - il fattore rischio, il grado di difficoltà e l'effetto sorpresa di ogni testo
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Sono state in tutto sette le tracce della prima prova della Maturità 2026 che ha visto impegnati oltre 527mila studenti. Per l'analisi del testo, la scelta del ministero dell'Istruzione è caduta su Cesare Pavese e Vitaliano Brancati; per il testo argomentativo, sono stati proposti il discorso di insediamento dell'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e due brani di Piero Bianucci e di Frank Furedi; per il tema d'attualità, i maturandi hanno potuto cimentarsi con due estratti, uno da un articolo di Wenke Husmann e l'altro da un libro di Mario Calabresi. Vediamo le proposte di soluzione delle tracce offerte da Skuola.net e i commenti dei loro esperti, che valutano grado di difficoltà, effetto sorpresa e fattore rischio (su una scala da 1 a 5).
Analisi del testo 1 - Tipologia A: Cesare Pavese, "Passerò per Piazza di Spagna"
Il commento di Beatrice Canullo, esperta di Skuola.net
Analisi del testo 2 - Tipologia A: Vitaliano Brancati, "I piaceri"
Il commento di Natalia Manzano, esperta di Skuola.net
Testo argomentativo 1 - Tipologia B: insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat, 26 giugno 1946
Il commento di Rosanna Calò, esperta di Skuola.net
Testo argomentativo 2 - Tipologia B: Piero Bianucci, "Te lo dico con le parole tue"
Il commento di Alessia Pietradura, esperta di Skuola.net
Testo argomentativo 3 - Tipologia B: Frank Furedi, "I confini contano"
Il commento di Michela Marenco, esperta di Skuola.net
Tema di attualità 1 - Tipologia C: Wenke Husmann, "Funziona a meraviglia"
Il commento di Vincenza Maglio, esperta di Skuola.net
Tema di attualità 2 - Tipologia C: Mario Calabresi, "Alzarsi all'alba"
Il commento di Silvia Perret, esperta di Skuola.net