Maturità 2026, prima prova di italiano: le tracce svolte e i commenti degli esperti di Skuola.net

Sono state in tutto sette le tracce della prima prova della Maturità 2026 che ha visto impegnati oltre 527mila studenti. Per l'analisi del testo, la scelta del ministero dell'Istruzione è caduta su Cesare Pavese e Vitaliano Brancati; per il testo argomentativo, sono stati proposti il discorso di insediamento dell'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e due brani di Piero Bianucci e di Frank Furedi; per il tema d'attualità, i maturandi hanno potuto cimentarsi con due estratti, uno da un articolo di Wenke Husmann e l'altro da un libro di Mario Calabresi. Vediamo le proposte di soluzione delle tracce offerte da Skuola.net e i commenti dei loro esperti, che valutano grado di difficoltà, effetto sorpresa e fattore rischio (su una scala da 1 a 5).