Maturità 2026 e "copioni", i bigliettini e l'intelligenza (umana dei compagni) battono l'IA

(Si) copi chi può... questa è la tentazione che si fa strada nelle menti di 1 maturando su 4, sommando coloro che si stanno preparando a farlo introducendo in sede d'esame gli appositi strumenti - analogici o digitali - oppure sperando nell'aiuto di un compagno di banco. Un vero e proprio esercito di "furbetti" che non si vedeva da tempo e che testimonia come la tensione per la Maturità 2026 stia spingendo moltissimi studenti a preparare degli aiutini per non affondare. A segnalarlo è l'Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net - condotto su un campione di 1.000 diplomandi - che evidenzia come il "piano B" faccia sempre più gola, sebbene i metodi per metterlo in atto restino sorprendentemente ancorati alla tradizione.