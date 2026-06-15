Maturità, i "fedelissimi" del Ministero: da Montale a Seneca, dalla Tecnologia alla Costituzione. Gli autori e i temi più assegnati

La medaglia d'oro va senza dubbio ai temi che ruotano attorno a tecnologia, social network e digitalizzazione, apparsa in ben 15 occasioni. È affascinante, su questo, notare l'evoluzione delle tematiche: si è partiti dal passaggio "da Gutenberg al libro elettronico" (2000) e dai primi SMS ed email (2008), per arrivare alle tracce sull'iper-connessione (2022), all’elogio dell'attesa ai tempi di WhatsApp (2023) e all'indignazione come motore dei social network (2025).