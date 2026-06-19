tra i quesiti della seconda prova di Matematica

Cover the spot, come funziona il gioco nel quiz della Maturità allo Scientifico

Si tratta di un cerchio rosso da coprire con 5 dischi. Ma perché la sfida è più difficile del previsto?

19 Giu 2026 - 16:36
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Cinque dischi metallici, un grande cerchio rosso disegnato su un tavolo e una sfida che appare alla portata di tutti. È "Cover the spot" ("Copri la macchia", letteralmente), storico gioco da luna park e fiere di paese inserito tra i quesiti della seconda prova di Matematica della Maturità 2026 del liceo scientifico.

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Che cos'è Cover the spot?

 Dietro l'apparente semplicità si nasconde un rompicapo geometrico che mette in difficoltà i partecipanti.

Maturità 2026, seconda prova allo Scientifico: lago di Bracciano e studio di funzione

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Come si gioca

 Sul tavolo è disegnato un disco colorato, generalmente rosso. Al giocatore vengono consegnati cinque dischi più piccoli e opachi. L'obiettivo è collocarli sopra il disco rosso fino a nasconderlo completamente. Se al termine dell'operazione rimane visibile anche una minima porzione del colore sottostante, il tentativo è considerato fallito.

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La dimostrazione

 Prima di raccogliere le puntate, il gestore della bancarella mostra normalmente come riuscire nell'impresa, disponendo i cinque dischi in pochi secondi e dando l'impressione che il risultato sia facilmente replicabile.

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Il segreto matematico

 La difficoltà nasce dalle dimensioni dei pezzi: il diametro dei cinque dischi è calcolato in modo da consentire la copertura completa del cerchio rosso soltanto attraverso una configurazione estremamente precisa.

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La configurazione vincente

 Per ottenere la copertura totale occorre posizionare i dischi seguendo uno schema geometrico rigoroso: il primo leggermente decentrato rispetto al centro del cerchio e gli altri quattro distribuiti attorno a esso secondo una disposizione simmetrica. Anche uno scostamento di pochi millimetri può lasciare scoperta una parte del rosso.

Maturità, la seconda prova nei licei

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L'errore visivo

 A complicare ulteriormente il compito interviene l'effetto di parallasse. Il giocatore osserva il tavolo da una posizione inclinata e può avere l'impressione di aver coperto interamente il bersaglio, mentre da un'altra prospettiva restano visibili piccoli segmenti del cerchio.

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