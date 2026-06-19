Maturità 2026, seconda prova allo Scientifico: lago di Bracciano e studio di funzione
© Tgcom24
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Cinque dischi metallici, un grande cerchio rosso disegnato su un tavolo e una sfida che appare alla portata di tutti. È "Cover the spot" ("Copri la macchia", letteralmente), storico gioco da luna park e fiere di paese inserito tra i quesiti della seconda prova di Matematica della Maturità 2026 del liceo scientifico.
Dietro l'apparente semplicità si nasconde un rompicapo geometrico che mette in difficoltà i partecipanti.
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Sul tavolo è disegnato un disco colorato, generalmente rosso. Al giocatore vengono consegnati cinque dischi più piccoli e opachi. L'obiettivo è collocarli sopra il disco rosso fino a nasconderlo completamente. Se al termine dell'operazione rimane visibile anche una minima porzione del colore sottostante, il tentativo è considerato fallito.
Prima di raccogliere le puntate, il gestore della bancarella mostra normalmente come riuscire nell'impresa, disponendo i cinque dischi in pochi secondi e dando l'impressione che il risultato sia facilmente replicabile.
La difficoltà nasce dalle dimensioni dei pezzi: il diametro dei cinque dischi è calcolato in modo da consentire la copertura completa del cerchio rosso soltanto attraverso una configurazione estremamente precisa.
Per ottenere la copertura totale occorre posizionare i dischi seguendo uno schema geometrico rigoroso: il primo leggermente decentrato rispetto al centro del cerchio e gli altri quattro distribuiti attorno a esso secondo una disposizione simmetrica. Anche uno scostamento di pochi millimetri può lasciare scoperta una parte del rosso.
© Withub
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A complicare ulteriormente il compito interviene l'effetto di parallasse. Il giocatore osserva il tavolo da una posizione inclinata e può avere l'impressione di aver coperto interamente il bersaglio, mentre da un'altra prospettiva restano visibili piccoli segmenti del cerchio.