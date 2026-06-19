Maturità 2026, la soluzione della seconda prova al liceo Classico: la traduzione della versione di latino

E per quanto riguarda l'effetto sorpresa? Per Manzano, è "3/5: Quintiliano è un autore che è stato proposto per la seconda prova solo tre volte (nel 1963, nel 1981 e nel 2013), quindi molto meno frequentemente rispetto a Cicerone (17 volte), Seneca (16 volte), Tacito (10 volte), Plinio il giovane (4 volte). Nonostante ciò, poiché è un autore centrale della letteratura latina trattato proprio nel corso dell'ultimo anno, è sempre immaginato come un possibile candidato del toto-versione. Anche se statisticamente sarebbe stato più probabile che fossero stati proposti Seneca o Tacito (ma quest'ultimo è forse stato escluso nel contesto del nuovo tipo di esame perché avrebbe probabilmente fatto diffondere il panico tra i maturandi per la sua concisa oscurità), in molti ci aspettavamo che sarebbe uscito Quintiliano. Più inatteso è invece l'argomento incentrato sulla musica, poiché sarebbe potuto sembrare più probabile un passo che trattasse dell'importanza del merito e dello sforzo".