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Maturità 2026, clamorosa gaffe in Portogallo: una traccia non era inedita | Il governo riconosce l'errore

La prova è stata presa da un libro preparatorio edito da una nota casa editrice. Lisbona avvia una verifica

19 Giu 2026 - 12:35
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Fa discutere, in Portogallo, una delle tracce scelte per l'esame di Maturità 2026. La prova, infatti, non era inedita. Come riportano le testate locali, è stata presa da un libro preparatorio edito da una nota casa editrice. Il governo del Paese non ha potuto far altro che ammettere un "errore oggettivo" da parte del gruppo incaricato della preparazione della prova di portoghese per l'Esame nazionale, svoltasi giovedì 18 giugno.

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L'immagine incriminata

 In causa c'è l'uso di un'immagine già pubblicata su un quaderno di esercizi preparatori, ossia una vignetta di Javad Takjoo. Agli studenti veniva chiesto di formulare una valutazione critica. Tale uso "avrebbe dovuto essere evitato, tenendo conto della prassi abituale di verificare in modo approfondito i quaderni di preparazione messi a disposizione dalle case editrici", si legge nel comunicato del ministero dell'Istruzione di Lisbona, che ha così disposto una verifica delle procedure usate nell'elaborazione dei quesiti sottoposti agli studenti. Una volta completata la verifica, il ministero garantisce che trarrà le dovute conseguenze e il rapporto finale potrà includere "proposte di misure correttive".

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