Maturità 2026, clamorosa gaffe in Portogallo: una traccia non era inedita | Il governo riconosce l'errore

Fa discutere, in Portogallo, una delle tracce scelte per l'esame di Maturità 2026. La prova, infatti, non era inedita. Come riportano le testate locali, è stata presa da un libro preparatorio edito da una nota casa editrice. Il governo del Paese non ha potuto far altro che ammettere un "errore oggettivo" da parte del gruppo incaricato della preparazione della prova di portoghese per l'Esame nazionale, svoltasi giovedì 18 giugno.