Anche i peluche diventano smart, ma l'IA può diventare un problema (non solo per la privacy)

Si chiamano iMoochi o Kumma e sono gli alfieri dell'ennesima nuova tendenza che arriva dall'Estremo Oriente: i peluche con intelligenza artificiale integrata. Non più una novità da guardare con curiosità quanto più un'alternativa per chi ha bisogno di un surrogato del perfetto compagno di giochi. I pet robot ormai hanno iniziato ad avere prezzi accessibili e muovono un indotto pari a 25 miliardi di euro che, secondo le ultime stime, potrebbe arrivare addirittura a 76,4 miliardi entro il 2034.



Una crescita impetuosa possibile perché, per la prima volta, questi giochi hanno la possibilità di essere esattamente quello che ogni bambino sogna: un amico capace di imparare i suoi ritmi e i suoi bisogni, attraverso algoritmi e sensori. Prendete come esempio proprio iMoochi, progettato per mimare in ogni suo aspetto il comportamento di un animale domestico e con un'estetica che ricorda molto quella dei Labubu, con cui condivide la provenienza cinese. Quando arriverà in Europa probabilmente sarà il desiderio sotto l'albero di tanti bambini a Natale ma non è certo che questo sia un bene.