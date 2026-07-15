Un sistema apparentemente senza falle, che avrebbe permesso di individuare "meritocraticamente" i nominativi delle persone rimpiazzabili. Peccato che, all'interno di questi ingranaggi, Meta avrebbe tenuto conto di una serie di punteggi e valori che non possono essere accumulati dai dipendenti che sono in congedo medico o parentale, o la cui produttività è direttamente impattata da una disabilità. Come si legge nel testo della querela, visionata dall'Associated Press, "non ha sospeso il sistema per effettuare la revisione individualizzata, indipendente dai congedi e dalle misure di adeguamento, come richiesto dalla legge". Proprio per questa mancanza, la decisione finale avrebbe colpito in modo sproporzionato proprio i dipendenti che hanno usufruito di permessi speciali e che sono stati penalizzati sul campo della produttività.