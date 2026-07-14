Le coppie divorziano e chiedono aiuto all'IA, scoprendo presto che non è una grande idea

Chiedere consiglio su come gestire il divorzio alla propria intelligenza artificiale preferita è un errore da non fare. L'AI infatti è un pessimo Cyrano da cui farsi suggerire come comportarsi e il motivo è abbastanza facile da intuire: ChatGPT non ha sentimenti e l'unica rottura che potrà mai sperimentare è quella del suo sensore vocale. È ovvio, certo, ma non fa male ricordarlo visto quello che si legge in giro. La rivista Futurism non ha fatto per esempio troppa fatica a trovare più di una dozzina di persone pronte a spiegare il ruolo fondamentale di ChatGPT nelle loro relazioni in crisi. Nel Regno Unito, la piattaforma Divorce-Online ha registrato una crescita vertiginosa delle separazioni in cui le app Replika e Anima costituivano un fattore scatenante. L'AI si è messo di traverso persino nella vita sentimentale di uno dei suoi creatori, come il Premio Nobel Geoffrey Hinton, che ha raccontato al Financial Times come la sua ragazza lo abbia lasciato usando ChatGPT: "Ha fatto dire al chatbot quanto fosse orribile il mio comportamento e me l’ha fatto sapere", ha spiegato Hinton che comunque l'ha presa bene perché non si è mai considerato "un bastardo".